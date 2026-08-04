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در دومین نشست کمیته پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی روند فعالیت ها برای افزایش آمادگی حوزه پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی بررسی شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، آخرین اقدامات انجامشده در حوزه پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی امروز سه شنبه در دومین جلسه کمیته پدافند غیرعامل این وزارتخانه ارائه شد.
در این نشست که با حضور رضا کریمی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نمایندگان سازمانها و شرکتهای تابعه و مدیران و کارشناسان معاونتهای تخصصی برگزار شد، اعضای کمیته ضمن ارائه گزارش از روند اجرای تکالیف محوله، درباره راهکارهای تقویت هماهنگی میان بخشهای مختلف وزارتخانه به تبادل نظر پرداختند.
از مهمترین محورهای مطرحشده در این جلسه، پیگیری تعیین و استقرار ساختارهای پدافند غیرعامل در مجموعههای تابعه وزارت جهاد کشاورزی، برنامهریزی برای برگزاری آموزشهای تخصصی و هدفمند ویژه مدیران و کارشناسان، نحوه تخصیص و هزینهکرد اعتبارات مرتبط با پدافند غیرعامل و همچنین تدوین برنامههای اجرایی برای ارتقای تابآوری سازمانی بود.
در این نشست مقرر شد دستگاهها و سازمانهای تابعه ضمن تسریع در اجرای برنامههای ابلاغی، گزارش پیشرفت اقدامات خود را به صورت مستمر به دبیرخانه کمیته ارائه کنند.