مدیر کل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت جوی خوزستان در روز‌های پیش‌رو از استقرار توده هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۹ تا ۵۰ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان تا اوایل هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری سه شنبه بیان کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی در اغلب نقاط خوزستان و به ویژه پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه، شاهد وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر خواهیم بود و این شرایط تنها در مناطق مرتفع شمالی و شرقی استان متفاوت خواهد بود.

وی افزود: با توجه به ایام اربعین حسینی به زائران توصیه می‌شود با توجه به گرمای شدید، نکات ایمنی و بهداشتی لازم را برای جلوگیری از گرمازدگی رعایت کنند.

سبزه زاری همچنین به پدیده رطوبت و شرجی اشاره کرد و اظهار داشت: جریانات جنوبی و مرطوب به تناوب و به‌ویژه در ساعات صبحگاه و شامگاه سبب افزایش رطوبت، شرجی و ایجاد مه رقیق در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی و غربی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: افزایش ابر در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود و همچنین احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات و وزش تندباد‌های لحظه‌ای در مناطق شرقی استان دور از انتظار نیست.

وی در خصوص دمای ثبت شده در شبانه‌روز گذشته اعلام کرد: اهواز با ثبت دمای ۵۰.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و دزپارت (دهدز) با دمای ۲۸.۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بودند، همچنین بیشینه دمای اهواز در این بازه زمانی ۵۰.۸ و کمینه آن ۳۳.۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

به دلیل شدت گرما با دستور استاندار خوزستان ساعت کار ادارات استان در روز دوشنبه هفته جاری کاهش و روز چهارشنبه نیز به صورت دورکاری خواهد بود.