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دمای هوا در خراسان جنوبی تا صبح فردا کاهش نسبی دارد و از فردا تا اوایل هفته آینده تغییرات دما در منطقه محسوس نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: دمای هوا در خراسان جنوبی تا صبح فردا کاهش نسبی دارد و از فردا تا اوایل هفته آینده تغییرات دما در منطقه محسوس نخواهد بود.
لطفی افزود: با توجه به الگوی نقشهها و اختلاف فشار حاکم بر نقشههای سطح زمین برای ۲۴ ساعت
آینده هم وزش باد شدید و گرد و خاک در استان پیش بینی میشود که در برخی ساعات به ویژه در نیمه شرقی باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
وی گفت: به علاوه در نوار شرقی هم این وضعیت را تا پایان هفته انتظار داریم و در این مدت در مرز شرقی وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت هم قابل پیش بینی است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: لذا استحکام سازه موقت و پوشش گلخانهها همچنان بایستی مورد توجه قرار گیرد و به خصوص در مرزشرقی استان احتیاط در تردد، احتیاط درعملیات عمرانی، احتیاط در ترددهای بین شهری و پرهیز از توقف یا پارک خودرو کنار ساختمانهای نیمه تمام و درختان و دیوارهای فرسوده را توصیه میکنیم.