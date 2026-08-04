

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: دمای هوا در خراسان جنوبی تا صبح فردا کاهش نسبی دارد و از فردا تا اوایل هفته آینده تغییرات دما در منطقه محسوس نخواهد بود.

لطفی افزود: با توجه به الگوی نقشه‌ها و اختلاف فشار حاکم بر نقشه‌های سطح زمین برای ۲۴ ساعت

آینده هم وزش باد شدید و گرد و خاک در استان پیش بینی می‌شود که در برخی ساعات به ویژه در نیمه شرقی باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

وی گفت: به علاوه در نوار شرقی هم این وضعیت را تا پایان هفته انتظار داریم و در این مدت در مرز شرقی وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت هم قابل پیش بینی است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: لذا استحکام سازه موقت و پوشش گلخانه‌ها همچنان بایستی مورد توجه قرار گیرد و به خصوص در مرزشرقی استان احتیاط در تردد، احتیاط درعملیات عمرانی، احتیاط در تردد‌های بین شهری و پرهیز از توقف یا پارک خودرو کنار ساختمان‌های نیمه تمام و درختان و دیوار‌های فرسوده را توصیه می‌کنیم.