با دستگیری ۷ قاچاقچی مواد مخدر در خراسان رضوی، ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دو قبضه اسلحه کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرتیپ احمد نگهبان،فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی گفت: تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی با اقدام اطلاعاتی ۷ عامل اصلی قاچاق مواد افیونی به استان خراسان رضوی را به طور نامحسوس تحت نظر قرار دادند.

وی افزود: در یک عملیات گسترده که در چند مرحله اجرا شد با دستگیری غافلگیرانه متهمان ، ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر از جمله ۵۰۰ کیلوگرم تریاک و همچنین ۲ قبضه اسلحه جنگی کشف شده است.

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