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صد و پنجاه و ششمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، یادآور پیوند ناگسستنی فرهنگ عاشورا، اربعین و ایستادگی مردمی است؛ مردمی که از مکتب حسین (ع) آموختهاند در برابر ظلم سر خم نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛۱۵۶ شب از آن روز میگذرد که مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن گرد هم آمدهاند و هر شب، این حضور یادآور یک حقیقت است؛ عاشورا و اربعین تنها در کربلا خلاصه نمیشود، بلکه در کوچهپسکوچههای این سرزمین نیز جاری است.
مردم ایلام این شب نیز با حضور خود، نشان دادند که فرهنگ ایستادگی و مقاومت، ریشه در باورهای عاشورایی آنان دارد. آنان از مکتب حسین (ع) آموختهاند که در برابر ظلم و ستم، باید ایستاد و فریاد زد؛ و باز هم شعار «مرگ بر آمریکا» از میدان برخاست؛ فریادی که با خون حسین (ع) عجین شده و هر روز تازهتر از دیروز است.
۱۵۶ شب، یعنی این مردم همچنان بر عهد خود با عاشورا و اربعین ایستادهاند و تا پایان راه، در میدان خواهند ماند.