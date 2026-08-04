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مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحالوبختیاری از تصویب و تعیین وضعیت قانونی دو عرصه تالابی دهنو در بروجن و بالا قولی در کیار خبر داد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، محسن کریمی گفت: با احتساب این دو عرصه جدید، مجموع تالابهای استان به ۹ عرصه تالابی افزایش یافته است.
وی افزود: تالابها به عنوان اکوسیستمهای حساس، نقش حیاتی در تعادل اکولوژیک، حفظ تنوع زیستی، تصفیه آب و تقویت سفرههای آب زیرزمینی ایفا میکنند.
مدیر کل محیط زیست استان افزود: تصویب این موارد، گامی اساسی در جهت تقویت ضوابط حفاظتی، مدیریت یکپارچه منابع آبی و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در این عرصهها محسوب میشود.
کریمی از نظارت دقیق بر حریم این تالابها و بهرهبرداری خردمندانه از این زیستبومها است.