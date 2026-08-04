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سخنگوی امارت اسلامی افغانستان، اظهارات اخیر سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل را ستودنی خواند و آن را نشاندهنده موضع روشن تهران در قبال کابل دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ ذبیحالله مجاهد با اشاره به موضعگیری اخیر تهران گفت: ایران درک خوبی از واقعیتهای افغانستان دارد.
وی افزود: هیچ کسی طرفدار جنگ در افغانستان نیست و کسانی هم که آشوبگری میکنند و یا به ناامنی دامن میزنند، محکوم هستند و امارت اسلامی افغانستان توانسته است امنیت افغانستان را تامین کند و این به خیر تمام منطقه است.
پیشتر معاون سفارت ایران در کابل تاکید کرده بود که کشورش از هیچ گروه یا جریان مخالف امارت اسلامی پشتیبانی نمیکند.
سیدحسن مرتضوی همچنان افزوده بود که تهران قصد مداخله در مسائل داخلی افغانستان را نیز ندارد.