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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از شناسایی و جمعآوری ۱۷۱ انشعاب غیرمجاز برق در این کلانشهر در پانزدهمین مانور سراسری طرح ملی «مهتاب» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: در راستای خدمترسانی مطلوب به شهروندان و حفظ پایداری شبکه برق، پانزدهمین مانور سراسری طرح «مهتاب» همزمان با سراسر کشور در اهواز و شهرستانهای تابعه (حمیدیه، کارون و باوی) با موفقیت اجرا شد.
وی با بیان اینکه این عملیات در شش امور توزیع برق اهواز و سه امور تابعه با بسیج تمامی نیروهای عملیاتی و بر اساس دستورالعملهای ابلاغی صورت گرفت، افزود: از ساعات اولیه صبح امروز، اقدامات گستردهای در جهت ساماندهی وضعیت شبکه انجام شد که خروجی آن جمعآوری ۱۷۱ فقره انشعاب غیرمجاز و ۲۹ رشته کابل سرویس غیرمجاز بود.
فراتی به سایر اقدامات انجامشده در این مانور اشاره کرد و گفت: تعویض ۵۳ دستگاه کنتور معیوب، فروش ۶۳ انشعاب قانونی به دارندگان انشعابات غیرمجاز، نصب ۵۱ کنتور جدید و ۱۷ انشعاب غیردائم، تست و بازرسی ۱۱۸ جعبه کنتور مشترکین قانونی و بررسی وضعیت برق ۱۴ مسجد از جمله فعالیتهای صورت گرفته در این طرح است.
وی ادامه داد: همچنین کشف و رفع ۱۲ مورد دستکاری در لوازم اندازهگیری، تعیینتکلیف ۶۹ مورد کنتور در انتظار نصب و نصب ۲ دستگاه کنتور هوشمند جهت جلوگیری از دستکاریهای احتمالی از دیگر اقدامات بوده است. همچنین با بازرسی از ۸ محل مشکوک، ۱۰ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) نیز کشف و ضبط شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با تاکید بر اینکه استفاده غیرمجاز از شبکه برق، یکی از عوامل اصلی نوسان ولتاژ و بروز خاموشیهای ناخواسته است، بیان کرد: برای نمونه، پس از جمعآوری انشعابات غیرمجاز و ماینرهای کشف شده در دو منزل مسکونی در یکی از مناطق هدف، بار ترانسفورماتور مربوطه از ۱۶۸ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش یافت که نشاندهنده تاثیر مستقیم این طرح بر پایداری شبکه است.
فراتی در پایان ضمن دعوت از شهروندان برای مشارکت در حفظ سرمایههای ملی، اظهار داشت: سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای گزارشدهی پیرامون استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمزارز و سامانه ۳۰۰۰۶۱۲۱ جهت گزارش انشعابات غیرمجاز و دستکاری کنتورها در نظر گرفته شده است. از شهروندان تقاضا میشود در هنگام ثبت گزارش، ضمن ذکر نام استان، شهرستان، شهر یا روستا، نشانی دقیق (نام خیابان و پلاک) و در صورت امکان نام فرد متخلف را اعلام کنند تا با همکاری نیروهای فراجا و اخذ حکم قضایی، در اسرع وقت نسبت به برخورد با متخلفان اقدام شود.