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سه تیم دو نفره مراقبتی از سوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عراق اعزام شده و در حال خدمت رسانی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ستاد اربعین استان اصفهان گفت: این تیمها از موکبهای استان اصفهان در شهرهای نجف، کربلا، سامرا و مسیر پیادهروی نجف تا کربلا بازدید کرده و وضعیت رعایت دستورالعملهای بهداشتی را ارزیابی میکنند.
حمید گله داری با تشریح برنامههای بهداشتی و درمانی این دانشگاه برای خدمترسانی به زائران حسینی ادامه داد: آموزش رابطان بهداشت موکبها، اعزام تیمهای مراقبتی و کارشناسان مبارزه با بیماریها به عراق و مرز مهران، استقرار پایگاه مراقبت مرزی در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان و اعزام ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس به مرز شلمچه از جمله این برنامه هاست.
وی ادامه داد: این اقدامات با هدف تأمین سلامت زائران و پیشگیری از بروز بیماریهای واگیر در ایام اربعین برنامهریزی و اجرا شده است.
جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ستاد اربعین استان اصفهان گفت: در حوزه کنترل بیماریها نیز دو تیم چهارنفره از کارشناسان مبارزه با بیماریها به مرز مهران اعزام شدهاند تا در کنار دانشگاه علوم پزشکی ایلام در پایگاههای مراقبت مرزی فعالیت کرده و خدمات لازم را ارائه دهند.
جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ستاد اربعین استان با اشاره به اقدامات انجام شده در مبادی ورودی استان اصفهان افزود: پایگاه مراقبت مرزی مستقر در فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان نیز در ایام بازگشت زائران با آمادگی بیشتری فعالیت خواهد کرد تا وضع سلامت زائران رصد شود و در صورت مشاهده علائم بیماریهای واگیر، اقدامات لازم برای کنترل، درمان و جلوگیری از بروز همه گیری ویروسها در دستور کار قرار گیرد.