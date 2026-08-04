به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ستاد اربعین استان اصفهان گفت: این تیم‌ها از موکب‌های استان اصفهان در شهر‌های نجف، کربلا، سامرا و مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا بازدید کرده و وضعیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را ارزیابی می‌کنند.

حمید گله داری با تشریح برنامه‌های بهداشتی و درمانی این دانشگاه برای خدمت‌رسانی به زائران حسینی ادامه داد: آموزش رابطان بهداشت موکب‌ها، اعزام تیم‌های مراقبتی و کارشناسان مبارزه با بیماری‌ها به عراق و مرز مهران، استقرار پایگاه مراقبت مرزی در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان و اعزام ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به مرز شلمچه از جمله این برنامه هاست.

وی ادامه داد: این اقدامات با هدف تأمین سلامت زائران و پیشگیری از بروز بیماری‌های واگیر در ایام اربعین برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ستاد اربعین استان اصفهان گفت: در حوزه کنترل بیماری‌ها نیز دو تیم چهارنفره از کارشناسان مبارزه با بیماری‌ها به مرز مهران اعزام شده‌اند تا در کنار دانشگاه علوم پزشکی ایلام در پایگاه‌های مراقبت مرزی فعالیت کرده و خدمات لازم را ارائه دهند.

جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ستاد اربعین استان با اشاره به اقدامات انجام شده در مبادی ورودی استان اصفهان افزود: پایگاه مراقبت مرزی مستقر در فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان نیز در ایام بازگشت زائران با آمادگی بیشتری فعالیت خواهد کرد تا وضع سلامت زائران رصد شود و در صورت مشاهده علائم بیماری‌های واگیر، اقدامات لازم برای کنترل، درمان و جلوگیری از بروز همه گیری ویروس‌ها در دستور کار قرار گیرد.