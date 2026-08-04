پخش زنده
امروز: -
دبیرخانه ششمین دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان، مهلت ثبتنام مربیان و تشکیل باشگاههای کتابخوانی را تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دبیرخانه ششمین دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان، مهلت ثبتنام مربیان و تشکیل باشگاههای کتابخوانی را تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.
بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد، با توجه به شرایط اجتماعی کشور و برخی محدودیتهای اجرایی، از جمله پیامدهای جنگ، فرصت ثبتنام مربیان و تشکیل باشگاههای کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان تمدید شده است.
بر این اساس، تمدید اعلامشده شامل ثبتنام مربیان و همچنین تشکیل و تکمیل اطلاعات باشگاههای کتابخوانی است و مربیان، مروجان کتابخوانی و دیگر علاقهمندان میتوانند در این مدت نسبت به ثبتنام، ایجاد باشگاه و تکمیل اطلاعات اعضای کودک و نوجوان اقدام کنند.
دبیرخانه ششمین دوره جام باشگاههای کتابخوانی تأکید کرد: پس از پایان مردادماه، امکان ثبتنام مربیان جدید، ایجاد باشگاههای جدید و تکمیل اطلاعات باشگاههایی که ثبت نهایی نشدهاند، وجود نخواهد داشت و متقاضیان باید فرآیند ثبتنام خود را در مهلت تعیینشده به پایان برسانند.
جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت کتابخوانی گروهی، گسترش گفتوگو پیرامون کتاب و افزایش مشارکت خلاقانه کودکان و نوجوانان در فعالیتهای فرهنگی برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و تکمیل اطلاعات به سامانه Tarvijeketab.ir مراجعه کنند.