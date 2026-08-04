به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
؛ آقای علیرضا صحاف امین، عضو هیئتمدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکارهای جدید تأمین مالی برای صنایع تکمیلی پلیمر، گفت: بخشی از عرضههای هفتگی مواد اولیه پتروشیمی میتواند بهصورت اعتباری و با استفاده از ابزارهایی مانند برات الکترونیک انجام شود تا بخشی از نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش تأمین شود.
وی افزود: اختصاص حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از عرضههای مواد اولیه به روشهای اعتباری با دوره بازپرداخت ششماهه، میتواند به افزایش پویایی در زنجیره صنعت پلیمر، رونق معاملات مواد اولیه و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی کمک کند.
صحاف امین با تأکید بر نقش صنایع تکمیلی در اقتصاد کشور گفت: حمایت از این بخش از طریق ایجاد ابزارهای تأمین مالی، علاوه بر تقویت تولیدکنندگان، به حفظ اشتغال و افزایش ظرفیت تولید در صنایع پاییندستی منجر خواهد شد.
عضو هیئتمدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران همچنین با اشاره به ظرفیتهای موجود در بازار این صنعت، ابراز امیدواری کرد با تثبیت شرایط اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و تقویت سازوکارهای حمایتی، روند تقاضا و معاملات محصولات پلیمری در ماههای آینده بهبود یابد.