عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت:در سال‌های گذشته اقداماتی برای کاهش فلرینگ و استفاده از گاز‌های همراه انجام شده، اما هنوز ظرفیت‌های قابل توجهی در میدان های نفتی کشور وجود دارد که می‌توان ازآن‌ها بهره‌برداری کرد، حتی بازیابی بخشی از این گاز‌ها می‌تواند چندین میلیون مترمکعب در روز به عرضه گاز کشور اضافه کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالحسین همتی با اشاره به موضوع جمع آوری گاز‌های همراه مشعل به عنوان راهکار برای جبران کسری گاز در کشور، گفت: در پی آسیب‌دیدگی بخشی از تأسیسات پالایشی مرتبط با میدان گازی پارس جنوبی و افزایش نگرانی‌ها درباره تشدید ناترازی گاز در ماه‌های سرد سال، موضوع استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده در صنعت نفت و گاز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت یکی از سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار‌ها برای تقویت عرضه گاز در کوتاه‌مدت است.

وی با اشاره به نقش کلیدی میدان گازی پارس جنوبی در تأمین گاز کشور، افزود: آسیب‌دیدگی بخشی از تأسیسات مرتبط با این میدان نشان داد که تراز گاز کشور تا چه اندازه به پایداری تولید در چند نقطه محدود وابسته است. هرگونه اختلال در این زنجیره می‌تواند به سرعت آثار خود را در شبکه سراسری گاز، تولید برق و حتی فعالیت صنایع نشان دهد؛ به‌ویژه در فصل زمستان که مصرف گاز به اوج می‌رسد.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس، یادآور شد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که در ماه‌های سرد سال فاصله میان عرضه و تقاضای گاز افزایش می‌یابد و در چنین شرایطی حتی کاهش محدود در ظرفیت تولید نیز می‌تواند فشار قابل توجهی بر شبکه وارد کند؛ بنابراین سیاست‌گذار انرژی ناچار است که هم‌زمان چند مسیر را برای مدیریت این وضعیت دنبال کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به مجموعه گزینه‌های پیش روی بخش انرژی، اظهار کرد: تعمیر و بازسازی سریع تأسیسات آسیب‌دیده، مدیریت مصرف، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز، بهینه‌سازی شبکه انتقال و در مواردی استفاده از ظرفیت‌های واردات یا سوآپ از جمله اقداماتی است که می‌تواند به مدیریت تراز گاز کمک کند. اما در میان این گزینه‌ها باید به راهکار‌هایی توجه کرد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند عرضه واقعی گاز را افزایش دهند.

همتی در همین زمینه جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود در کشور دانست و تاکید کرد:در بسیاری از میدان های نفتی کشور، همزمان با استخراج نفت، حجم قابل توجهی گاز نیز تولید می‌شود که بخشی از آن به دلیل نبود زیرساخت‌های جمع‌آوری و فرآوری، سوزانده می‌شود. این گاز‌ها در واقع یک منبع انرژی ارزشمند هستند که می‌توانند به شبکه گاز، نیروگاه‌ها یا صنایع پایین‌دستی منتقل شوند.

به گفته این عضو کمیسیون انرژی، در سال‌های گذشته اقداماتی برای کاهش فلرینگ و استفاده از گاز‌های همراه انجام شده، اما هنوز ظرفیت‌های قابل توجهی در میادین نفتی کشور وجود دارد که می‌توان از آنها بهره‌برداری کرد. حتی بازیابی بخشی از این گاز‌ها می‌تواند چندین میلیون مترمکعب در روز به عرضه گاز کشور اضافه کند و همین مقدار در شرایط ناترازی می‌تواند نقش مهمی در پایداری شبکه ایفا کند.

وی در ادامه با اشاره به مزیت زمانی این راهکار، اظهار کرد: برخلاف توسعه میادین گازی جدید یا احداث پالایشگاه‌های بزرگ که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و زمان طولانی هستند، پروژه‌های جمع‌آوری گاز‌های همراه در بسیاری از موارد با تکمیل زیرساخت‌های موجود قابل اجرا هستند. احداث خطوط لوله کوتاه، نصب کمپرسور‌های تقویتی و اتصال به تأسیسات فرآوری از جمله اقداماتی است که می‌تواند در مدت زمان نسبتاً کوتاهی عملیاتی شود.

این نماینده مجلس همچنین به مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی این طرح‌ها اشاره و مطرح کرد:جمع‌آوری گاز‌های همراه علاوه بر افزایش عرضه گاز، به کاهش فلرینگ و جلوگیری از اتلاف منابع ملی کمک می‌کند. همچنین با افزایش دسترسی نیروگاه‌ها به گاز، نیاز به استفاده از سوخت‌های مایع مانند نفت‌کوره و گازوئیل کاهش می‌یابد که این موضوع از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی اهمیت زیادی دارد.

همتی درباره الزامات اجرای سریع این طرح ها نیز بیان کرد:برای تحقق این هدف لازم است پروژه‌های دارای بیشترین ظرفیت بازیابی گاز شناسایی و اولویت‌بندی شوند. همچنین باید روند‌های قراردادی و تأمین مالی تسهیل شود تا اجرای پروژه‌ها با تأخیر‌های اداری مواجه نشوند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه جمع‌آوری گاز‌های همراه مشعل تنها یک راهکار کوتاه‌مدت برای عبور از شرایط ناترازی نیست، خاطرنشان کرد: این اقدام، گامی مهم در جهت افزایش بهره‌وری در صنعت نفت و گاز و تقویت امنیت انرژی کشور محسوب می‌شود. اگر این پروژه‌ها با سرعت و هماهنگی لازم اجرا شوند، می‌توانند نقش قابل توجهی در کاهش فشار بر شبکه گاز در فصل زمستان ایفا کنند.