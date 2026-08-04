پخش زنده
امروز: -
امسال در شهرستان رزن ۵موکب برای استقبال و خدمات به زوار اربعین امام حسین ع راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، موکب محبان بابالحوائج ع در ورودی شهر رزن از سمت استان قزوین و موکب شهدای گمنام در پارک شهید گمنام این شهر به زوار اربعین امام حسین ع خدمات رسانی میکنند.
در این موکبها خدمات متنوعی به زوار ارائه میشود .
رزنیها امسال ۵ موکب در سطح شهرستان جهت پذیرایی و اسکان زوار اربعین امام حسین ع تدارک دیدهاند
موکبهای شهرستان رزن تا ۳روز بعد از اربعین پذیرایی زوار امام حسین ع خواهند بود.