محموله سیگار و تنباکوی قاچاق به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک دستگاه کامیون در محور سمنان - دامغان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان گفت : ماموران پلیس امنیت اقتصادی حین کنترل خودرو‌ها در محور سمنان- دامغان، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

سرهنگ مسعود تقدسی افزود: ماموران در بازرسی بار کامیون یک میلیون و ۱۶۵ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار، ۸۷۴ بسته انواع تنباکو و ۳۲۰ بسته کاغذ سیگار قاچاق، کشف کردند.

سرهنگ تقدسی ارزش این محموله قاچاق را برابر نظر کارشناسان ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد وافزود: پرونده در این رابطه تکمیل و متهم به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.