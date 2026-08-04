عاشقان سیدالشهدا (ع) در شهرستان شهریار با پیمودن مسیرهای مختلف، در سالروز اربعین حسینی به سوی آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) به راه افتادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان شهریار با حضور گسترده مردم برگزار شد. عزاداران در این مراسم از ۱۷ مسیر فرعی و ۵ مسیر اصلی به سمت آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) حرکت کردند. شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی معنوی با تجمع در میدان شهدای گمنام و همچنین در مقابل امامزاده اسماعیل (ع)، با برگزاری مراسم عزاداری، ارادت خود را به مقام سیدالشهدا (ع) ابراز داشتند.