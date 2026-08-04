ثبت ۵۸ میلیون تردد زائران اربعین در استانهای مرزی
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین، از ثبت بیش از ۵۸ میلیون تردد در استانهای مرزی خبر داد و بر ضرورت استراحت زائران پیش از ادامه مسیر برای جلوگیری از حوادث رانندگی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، سردار سید تیمور حسینی در پاسخ به این پرسش که با توجه به آغاز بازگشت زائران اربعین چه تمهیداتی برای مدیریت ترددها در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: با موج سنگین بازگشت زائران در همه مرزهای کشور، به ویژه مرز مهران، مواجه هستیم. از ابتدای ماه صفر تاکنون بیش از ۵۸ میلیون تردد در استانهای مرزی به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: انتظار داریم عمده زائرانی که هماکنون در کشور عراق حضور دارند، امروز و فردا از طریق مرزهای ششگانه وارد کشور شوند و تمرکز پلیس بر مدیریت سفر بازگشت زائران از مرزها به سمت استانهای مختلف کشور خواهد بود.
رئیس پلیس راهور فراجا با ابراز نگرانی از حوادث رانندگی روزهای اخیر گفت: متأسفانه طی چند روز گذشته بیش از ۹۶ فقره تصادف منجر به جرح و فوت ثبت شده است و علت اصلی همه این حوادث، خستگی و خوابآلودگی رانندگان بوده است.
سردار حسینی ادامه داد: همچنان نگرانی ما وقوع تصادفاتی مانند واژگونی، خروج از جاده و برخورد با موانع ثابت است که عمدتاً ناشی از خستگی و خوابآلودگی رانندگان است.
وی با اشاره به ترافیک سنگین در محورهای منتهی به مرزهای اربعینی تصریح کرد: محورهای مواصلاتی استانهای ایلام، خوزستان، کردستان، همدان و همچنین استانهای واقع در مسیر بازگشت از جمله لرستان، مرکزی، قم، اصفهان و مسیرهای منتهی به تهران با حجم بالای تردد مواجه هستند؛ از این رو از همه هموطنانی که قصد سفر دارند درخواست میکنیم با دقت و احتیاط بیشتری رانندگی کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا همچنین به زائران توصیه کرد: زائران پس از ورود به کشور، به دلیل خستگی ناشی از چند روز پیادهروی و کمبود استراحت، پیش از ادامه سفر چند ساعت استراحت کنند و بدون عجله، با رعایت کامل قوانین و مقررات رانندگی مسیر خود را ادامه دهند.
وی خاطرنشان کرد: مراکز خدماتی، مواکب و محلهای استراحت کافی در مرزها و طول مسیر پیشبینی شده است تا زائران بتوانند استراحتی موقت داشته باشند و با آمادگی بیشتری به سفر خود ادامه دهند. هدف ما این است که بازگشت زائران با سلامت و ایمنی کامل انجام شود.