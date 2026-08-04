بامداد امروز سه شنبه حادثه رانندگی دلخراش در محور نجف به بصره منجر به جان باختن ۴ تن از مداحان موکب بنی عامر و مصدومیت ۴ نفر دیگر شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این افراد در حال بازگشت از مراسم زیارت اربعین حسینی در کربلای معلی بودند.

منابع امنیتی با تایید این خبر اعلام کردند این سانحه در بزرگراه ارتباطی استان نجف به سمت بصره و در محدوده منطقه حقل صبه رخ داده است.

موکب بنی عامر بزرگ‌ترین موکب حسینی در عراق به شمار می‌رود که به دلیل انضباط منحصر‌به‌فرد و خلق تابلو‌های بی نظیر عاشورایی از سوی عزاداران در منطقه بین‌الحرمین شهرت جهانی دارد.