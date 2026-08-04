تکمیل مرکز توانبخشی ایثارگران یاسوج نیازمند اعتبار
به گفته مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد تکمیل مرکز توانبخشی ایثارگران به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در بازدید از روند اجرای طرحهای عمرانی این بنیاد در مرکز استان گفت: مرکز توانبخشی، فرهنگی و ورزشی ایثارگران یکی از مهمترین پروژههای بنیاد شهید است که با هدف ارتقای سلامت و افزایش کیفیت خدمات به جامعه ایثارگری در حال اجراست.
احمد بهرامی افزود: این طرح از سالهای گذشته آغاز شده بود، اما به دلیل محدودیتهای مختلف با کندی پیش رفت و در ۲ سال اخیر روند اجرای آن شتاب گرفته است.
وی با بیان اینکه مرکز توانبخشی در حال احداث استان شامل بخشهای ورزشی، استخر، سالن چندمنظوره، هتلینگ، فیزیوتراپی تخصصی، ساخت اندام مصنوعی، مراکز مشاوره و خانه آرامش ویژه نگهداری ایثارگران سالمند است، گفت: ایجاد این مجموعه با توجه به افزایش سن جامعه ایثارگری و ضرورت ارائه خدمات تخصصی به این قشر در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با اشاره به پیشرفت این طرح افزود: بخش ورزشی حدود ۷۴ درصد پیشرفت دارد، اما بخش تخصصی توانبخشی تنها حدود ۱۰ درصد پیشرفت کرده است.
بهرامی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این مجموعه را بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: منابع مختلفی برای تأمین اعتبار این طرح پیشبینی شده و تلاش میشود با همکاری مسئولان استانی و ملی، عملیات اجرایی آن با سرعت بیشتری ادامه یابد.
وی همچنین به روند اجرای قطعه دوم گلزار شهدای یاسوج اشاره کرد و افزود: این طرح اکنون حدود ۳۰ درصد پیشرفت دارد و پس از وقفهای که به دلیل شرایط جنگی و ضرورت خاکسپاری شهدا ایجاد شده بود، دوباره عملیات اجرایی آن از سر گرفته شده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: قطعه دوم گلزار شهدا با زیربنای هزار و ۲۰۰ متر مربع و اجرای سقف در حال ساخت است و پس از تکمیل، فضای مناسبتری برای حضور خانوادههای معظم شهدا و برگزاری آیینهای مختلف فراهم خواهد شد.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی نیز در بازدید از این طرحها، مرکز توانبخشی ایثارگران و قطعه دوم گلزار شهدای یاسوج را از طرح های مهم و ضروری استان دانست.
محمد بهرامی افزود: مرکز توانبخشی از حدود ۱۵ سال پیش آغاز شده، اما به دلیل کمبود اعتبار تاکنون به بهرهبرداری نرسیده است و اگر تأمین منابع مالی با سرعت انجام نشود، فرسودگی طرح مشکلات بیشتری ایجاد می کند.
وی افزود: برای تسریع در تکمیل این طرح، فازبندی در دستور کار قرار گرفته تا بخشهای مختلف آن به تدریج تکمیل و در اختیار جامعه ایثارگران قرار گیرد.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از پیگیریهای بنیاد شهید، تأکید کرد: بخشی از اعتبارات این پروژه از محل منابع نفت تأمین میشود و با همکاری استانداری، بنیاد شهید و نمایندگان مجلس، پیگیری لازم برای تأمین اعتبارات تکمیلی و بهرهبرداری هرچه سریعتر این طرحها ادامه خواهد داشت.