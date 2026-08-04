شبکه تماشا در پاسخ به درخواست‌های مخاطبان و علاقه‌مندان مجموعه‌های شرقی، نظرسنجی‌ای را برای انتخاب اثر مورد نظر جهت پخش برگزار کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نظرسنجی، مخاطبان می‌توانند از میان مجموعه های «امپراتور دریا»، «ایسان»، «جونگ میونگ» و «دختر امپراتور»، گزینه مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

انتخاب شما از بین مجموعه های زیر کدام است؟

۱. «امپراتور دریا»

۲. «ایسان»

۳. «جونگ میونگ»

۴. «دختر امپراتور»

علاقه‌مندان برای ثبت نظر خود می‌توانند عدد مربوط به گزینه انتخابی را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۵۳ ارسال کنند.