یک سارق کابل مخابراتی با ۱۰ فقره سرقت، به دست ماموران پلیس آگاهی شهرستان میبد دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، فرمانده انتظامی شهرستان میبد گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل‌های مخابراتی در میبد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ مهدی گلمحمدی افزود: ماموران با کار اطلاعاتی و بررسی دوربین‌های مداربسته، متهم را شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی، او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی میبد خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی‌های پلیس به ۱۰ فقره سرقت کابل مخابراتی از مکان‌های مختلف شهر میبد اعتراف کرد و روانه دادسرا شد.