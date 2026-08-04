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فرماندار شهرستان جویبار از اختصاص ۴۵۰ میلیارد تومان برای توسعه و بهسازی راههای این شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمد مدانلو در بازدید از روند اجرای عملیات تعریض و آسفالت محور کوهیخیل–لاریم از شتاب گرفتن اجرای طرحهای راهسازی در این شهرستان خبر داد و گفت: محور ساری–لاریم–کوهیخیل–بهنمیر به طول ۳۵ کیلومتر، یکی از شریانهای مهم و راهبردی استان در حوزه ترانزیت کالا، ارائه خدمات و تردد مسافران و گردشگران به شمار میرود و توسعه و ایمنسازی آن از اولویتهای عمرانی شهرستان است.
فرماندار جویبار افزود: عملیات تعریض و آسفالت محور لاریم–دونچال به طول پنج کیلومتر، همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم با سرعت در دستور اجرا قرار گرفت و با بهرهبرداری از این طرح، مطالبه بیش از چهار دهه مردم منطقه محقق خواهد شد.
او با اشاره به اجرای همزمان ساخت پل لاریم و آسفالت مسیر این محور تا شهر کوهیخیل به طول سه کیلومتر، ادامه داد: این طرحها با پیشرفت مطلوب در حال اجرا بوده و نقش مهمی در ارتقای ایمنی و روانسازی تردد در منطقه خواهند داشت.
فرماندار شهرستان جویبار از اجرای طرح بهسازی محور جویبار–سیمرغ خبر داد و گفت: با تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار، عملیات اجرایی این محور آغاز شده است
مدانلو افزود: برنامهریزی شده تا پایان شهریورماه، در مجموع ۱۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی و بینروستایی شهرستان با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان بهسازی و آسفالت شود.