

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمد مدانلو در بازدید از روند اجرای عملیات تعریض و آسفالت محور کوهی‌خیل–لاریم از شتاب گرفتن اجرای طرح‌های راهسازی در این شهرستان خبر داد و گفت: محور ساری–لاریم–کوهی‌خیل–بهنمیر به طول ۳۵ کیلومتر، یکی از شریان‌های مهم و راهبردی استان در حوزه ترانزیت کالا، ارائه خدمات و تردد مسافران و گردشگران به شمار می‌رود و توسعه و ایمن‌سازی آن از اولویت‌های عمرانی شهرستان است.



فرماندار جویبار افزود: عملیات تعریض و آسفالت محور لاریم–دونچال به طول پنج کیلومتر، همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم با سرعت در دستور اجرا قرار گرفت و با بهره‌برداری از این طرح، مطالبه بیش از چهار دهه مردم منطقه محقق خواهد شد.



او با اشاره به اجرای همزمان ساخت پل لاریم و آسفالت مسیر این محور تا شهر کوهی‌خیل به طول سه کیلومتر، ادامه داد: این طرح‌ها با پیشرفت مطلوب در حال اجرا بوده و نقش مهمی در ارتقای ایمنی و روان‌سازی تردد در منطقه خواهند داشت.



فرماندار شهرستان جویبار از اجرای طرح بهسازی محور جویبار–سیمرغ خبر داد و گفت: با تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار، عملیات اجرایی این محور آغاز شده است

مدانلو افزود: برنامه‌ریزی شده تا پایان شهریورماه، در مجموع ۱۵ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی و بین‌روستایی شهرستان با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان بهسازی و آسفالت شود.