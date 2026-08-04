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جریانات جنوبی و مرطوب تا پایان هفته سبب افزایش رطوبت و شرجی در جنوب غرب خوزستان می شود، گرما هم همچنان دماهای بالای ۵۰ درجه را رقم میزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی همچنان استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر را تا اوایل هفته آینده در اغلب نقاط استان (از جمله پایانههای مرزی شلمچه و چذابه) و بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی نشان میدهد.
همچنین در این ایام جریانات جنوبی ومرطوب به تناوب بویژه در صبحگاه و شامگاه سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق درسواحل، مناطق جنوبی، مرکزی و غربی خواهد شد. تا پایان هفته افزایش ابر در اغلب نقاط استان، احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات استان و تندباد بادهای لحظهای در مناطق شرقی استان دور از انتظار نیست.
هواشناسی استان همچنین درباره احتمال رگبارهای پراکنده و نقطهای، رعد و برق و وزش باد متوسط همراه با تندبادهای لحظهای در ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات شمالی وشمال شرقی و شرقی استان از امروز تا اواخر روز جمعه هشدار داد.
در شبانه روز گذشته اهواز با دمای ۵۰.۸ و دزپارت (دهدز) با دمای ۲۸.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۵۰.۸ و کمینه دمای ۳۳.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.