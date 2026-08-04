سخنگوی ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون، حدود ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر برای زیارت عتبات عالیات وارد عراق شدند و تا ظهر امروز حدود ۲ و نیم میلیون زائر به کشور بازگشتند.

علی جعفری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: هم اکنون حدود ۷۰۰ هزار زائر ایرانی در شهر‌های نجف و کربلا حضور دارند که پیش بینی می‌شود، بیشترشان تا ۲ روز آینده به کشور بازگردند.

وی افزود: موکب‌های مستقر در مرز‌های شش گانه هم تا روز پنجشنبه، ۱۵ مردادماه فعال و آماده خدمت رسانی به زائران اربعین هستند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین گفت: مرز مهران همچنان پرترددترین مرز است و با استقرار کافی ناوگان حمل و نقل، روند جابجایی زائران سریع بوده و هیچ مشکلی در پایانه‌های مرزی گزارش نشده است.

جعفری اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، حدود ۴۱۰ هزار ورود و خروج زائران در مرز‌های کشور ثبت شده است.

وی با بیان اینکه دیروز حدود ۸۰ هزار نفر برای زیارت اربعین از کشور خارج شدند، گفت: ­از ساعت ۱۲ دیشب تا ساعت ۱۲ ظهر امروز حدود ۳۰ هزار نفر وارد کشور عراق شدند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین اظهار کرد: با­توجه به خستگی ناشی از سفر، رانندگان خودرو‌های شخصی برای حفظ سلامت خود و سرنشینان حتما­ پیش از رانندگی و در طول مسیر، استراحت‌­کافی داشته باشند.