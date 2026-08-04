به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: از امروز سه‌شنبه تا پایان هفته وقوع ناپایداری‌های جوی به صورت گاهی وزش باد به نسبت شدید، تندباد لحظه‌ای و خیزش گرد و خاک در مناطق شرق و شمال استان پیش‌بینی می‌شود.

نوید حاجی بابایی ادامه داد:همچنین افزایش ابر و احتمال بارش رگباری پراکنده در ارتفاعات غربی استان اصفهان نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت آینده تغییرات دما در اصفهان محسوس نیست، گفت: چوپانان با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است و بویین میاندشت، خنک‌ترین ایستگاه استان حداقل دمای ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می‌کند.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا چهارشنبه به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.