معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه احیای سرمایه‌گذاری مولد باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد، گفت: با ایجاد ثبات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور و حرکت به سمت رفع تحریم‌ها، می‌توان عقب‌ماندگی‌های اقتصادی را جبران و زمینه تحقق جهش اقتصادی، اشتغال و افزایش رفاه را فراهم کرد.

جذب سرمایه‌گذاری و بازگشت به مسیر توسعه، زمینه‌ساز جهش اقتصادی کشور است

جذب سرمایه‌گذاری و بازگشت به مسیر توسعه، زمینه‌ساز جهش اقتصادی کشور است

مهدی کرباسیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ، با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری مولد در کشور گفت: پس از خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر، جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری باید به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور تبدیل شود، چرا که این موضوع نقش تعیین‌کننده‌ای در بازسازی اقتصاد و حرکت به سمت توسعه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های فراوان طبیعی و انسانی برخوردار است، افزود: اگر توسعه به محور اصلی سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود، تصمیمات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز در همین مسیر اتخاذ خواهد شد و زمینه برای تحقق رشد پایدار و افزایش رفاه مردم فراهم می‌شود.

کرباسیان تأکید کرد: سرمایه‌گذاری مولد باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز به‌صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد. این سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر تأمین منابع مالی، موجب ورود فناوری‌های نوین، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح رفاه عمومی خواهد شد.

معاون اسبق وزارت صمت با اشاره به اینکه درآمد‌های داخلی به تنهایی برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کافی نیست، گفت: با حفظ استقلال و عزت کشور می‌توان از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور برای تحقق جهش اقتصادی بهره گرفت.

وی نقش دولت را در این مسیر مهم دانست و افزود: دولت باید با تدوین قوانین مناسب و حمایت مؤثر از صنعتگران، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، فضای مطمئنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

کرباسیان ثبات اقتصادی را مهم‌ترین پیش‌نیاز رونق سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد این ثبات باشد. خوشبختانه مذاکرات و تفاهمات اخیر دولت با کشور‌های مختلف، چشم‌انداز بهتری برای اقتصاد کشور ترسیم کرده و در صورت تحقق این روند، امکان جبران عقب‌ماندگی‌ها و حرکت به سمت رشد اقتصادی فراهم خواهد شد.

وی در عین حال یادآور شد که طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در کشور با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و حتی با در نظر گرفتن استهلاک، روند آن به سمت صفر حرکت کرده است. همچنین برخی شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد بخش صنعت و سطح درآمد خانوار‌ها نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته‌اند، اما با اصلاح سیاست‌ها و رونق سرمایه‌گذاری، امکان تغییر این روند وجود دارد.

کرباسیان در پایان ابراز امیدواری کرد که با قرار گرفتن توسعه در کانون سیاست‌گذاری‌های کشور و فراهم شدن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری، اقتصاد ایران بتواند عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته را جبران کرده و به موفقیت‌های بیشتری دست یابد.