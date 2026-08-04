به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، جانشین ستاد اربعین استان از ثبت ۷۲ هزار تردد زائران از مرز بین‌المللی خسروی در روز گذشته (۱۲ مرداد) خبر داد و گفت: مجموع تردد زائران از ابتدای عملیات اربعین تا پایان روز دوشنبه ( ۱۲ مرداد) به ۸۴۳ هزار نفر رسید.

بهرام سلیمانی افزود: در مجموع، میزان تردد‌های ورودی و خروجی مرز خسروی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به روند روان و منظم تردد زائران در مرز بین‌المللی خسروی گفت: خدمات‌رسانی به زائران اربعین با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی استان در مسیر برگشت در حال انجام است.