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جانشین ستاد اربعین استان گفت: از ابتدای عملیات اربعین تا پایان روز دوشنبه (۱۲ مرداد) ۸۴۳ هزار زائر از مرز خسروی تردد کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، جانشین ستاد اربعین استان از ثبت ۷۲ هزار تردد زائران از مرز بینالمللی خسروی در روز گذشته (۱۲ مرداد) خبر داد و گفت: مجموع تردد زائران از ابتدای عملیات اربعین تا پایان روز دوشنبه ( ۱۲ مرداد) به ۸۴۳ هزار نفر رسید.
بهرام سلیمانی افزود: در مجموع، میزان ترددهای ورودی و خروجی مرز خسروی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است.
جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به روند روان و منظم تردد زائران در مرز بینالمللی خسروی گفت: خدماترسانی به زائران اربعین با همکاری همه دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی استان در مسیر برگشت در حال انجام است.