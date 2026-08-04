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مردم کاشان میزبان خانواده شهیدان مدرسه شجره طیبه مینا بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان محلی، ایثارگران و دانشآموزان برگزار شد، شرکتکنندگان با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای گرانقدر را گرامی داشتند.
حاضران در این محفل، این دیدار را فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ مقاومت در میان نسل جوان دانستند و گفتند امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی، مدیون خون پاک این شهیدان است.
خانواده شهیدان نیز در این مراسم با قدردانی از محبت و قدرشناسی مردم کاشان، بر لزوم حفظ دستاوردهای انقلاب و پیروی از ولایتفقیه تأکید کردند.