به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی مقدم، نایب‌رئیس انجمن خرما در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست با اشاره به بارش‌های خوب بهاری امسال تصریح کرد: به لطف خدا و باتوجه به بارندگی‌های خوبی که داشتیم پیش بینی می‌شود که امسال برداشت خرما در شش استان جنوبی کشور بیشتر از پارسال باشد و به بالاتر از یک میلیون و چهارصد هزار تن برسد.

وی متوسط تولید خرما در ایران را یک میلیون و سیصد تا یک میلیون و چهارصد هزار تن عنوان کرد و افزود: بیشترین برداشت خرمای ایران در شش استان جنوبی کشور؛ یعنی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، بوشهر، خوزستان و کرمان است و در استان‌های دیگری مانند ایلام، اصفهان، سمنان و کرمانشاه هم این محصول تولید می‌شود.

مقدم با بیان اینکه حدود یک سوم خرمای تولیدی ایران مازاد بر مصرف بازار داخلی است، گفت: هر سال حدود ۴۰۰ هزار تن خرما صادر می‌شود که با احتساب حدود ۱.۲ دلار برای هر کیلوگرم، صادرات خرما هر سال بیش از ۴۰۰ میلیون دلار ارز آوری دارد.

نایب رئیس انجمن خرما، ایران را دومین تولیدکننده خرمای جهان بعد از مصر خواند و افزود: خرمای ایران ظرفیت صادراتی بسیار خوبی دارد که لازم است با بهره گرفتن از روش‌های نوین بازاریابی و تجارت بین المللی، متناسب با تولید، جایگاه ایران در صادرات خرما را نیز ارتقاء دهیم.

وی مشتریان اصلی خرمای ایران را هند، امارات، پاکستان، روسیه و ترکیه عنوان کرد و گفت: اگرچه در عمل موانع اداری متعددی در مسیر صادرات فعلی به همین کشور‌ها وجود دارد که لازم است برای رفع آنها و یا اصلاح آنها اقدام شود، اما قابلیت‌های خرمای ایرانی بسیار بالاتر از این حدود است و در صورت افزایش توجه و سرمایه گذاری در عرصه‌های صنایع تبدیلی، بسته بندی، حمل و نقل و موارد دیگر می‌توانیم این محصول با کیفیت و متنوع کشورمان را به سراسر جهان صادر کنیم.