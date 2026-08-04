به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان ؛ قرار‌های شبانه زنجانی‌ها این شب‌ها با حال و هوای اربعین حسینی و با فریاد مقاومت و ایستادگی در راه دفاع از کیان ایران اسلامی همراه است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، با گستره‌ای از خاطرات شهدا، بر این باور تأکید کردند که اراده امروز ملت ایران، حاصل خون‌های پاکی است که در مقاطع مختلف برای حفظ استقلال و عزت کشور ریخته شده است.

حاضران در این اجتماع مردمی، با اشاره به جایگاه والای شهدای قیام عاشورا و ایثارگران جنگ تحمیلی، تداوم راه این عزیزان را تکلیفی همیشگی دانستند.