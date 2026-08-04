به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،همزمان با اربعین حسینی مراسم پیاده‌روی و عزاداری جاماندگان اربعین با حضور خیل عظیم مشتاقان و دلدادگان مکتب عاشورا در نقاط مختلف آذربایجان شرقی برگزار شد.

عاشقان اباعبدالله (ع) با حضور در آیین جاماندگان اربعین نشان دادند اگر چه امسال در مسیر نجف تا کربلا قدم نگذاشته‌اند، اما دل‌هایشان همراه میلیون‌ها عاشق در جاده دلدادگی به حرکت درآمده است.