خرید و توزیع سبوس گندم فقط از طریق سامانه سبوس گندم انجام می‌شود و خرید خارج از این سامانه، غیر قانونی است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه ساماندهی بازار نهاده‌های دامی با اشاره به اهمیت مدیریت هوشمند نهاده‌ها، گفت: هدف اصلی حذف واسطه‌های غیرضروری و اطمینان از رسیدن سبوس گندم با نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان واقعی است.

حسین نگهدار با بیان اینکه سامانه سبوس گندم به عنوان بستر اصلی و قانونی توزیع، نقشی کلیدی در شفاف‌سازی این فرآیند ایفا می‌کند، افزود: سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن انواع نهاده‌های دامی در استان توزیع می‌شود که سبوس گندم سهم قابل توجهی از این حجم را به خود اختصاص داده است.

او ادامه داد: هرگونه انحراف در توزیع این کالای اساسی می‌تواند امنیت غذایی و معیشت بیش از ۱۲ هزار بهره‌بردار دامی استان را با مخاطره مواجه کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر اهمیت انضباط مالی و عملیاتی تشکل‌ها تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود تمامی تعاونی‌ها با پایبندی به این دستورالعمل، زمینه توزیع عادلانه نهاده‌ها را در سراسر استان فراهم آورند.

نگهدار افزود: شفاف‌سازی زنجیره تأمین نهاده‌های دامی، نه تنها به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری منجر می‌شود، بلکه گامی اساسی در جهت خودکفایی پایدار، امنیت غذایی و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش دامپروری استان است

بر اساس توافقات صورت گرفته در این نشست، مقرر شد تمامی تشکل‌های استانی و شرکت‌های تعاونی موظف هستند خرید و توزیع سبوس گندم را منحصراً از طریق سامانه سبوس گندم انجام دهند و هرگونه خرید خارج از این سامانه، فاقد وجاهت قانونی بوده و مورد تأیید معاونت بهبود تولیدات دامی نخواهد بود.

همچنین نظارت دقیق‌تری بر فرآیند بارگیری و تحویل کالا اعمال می‌شود تا از انحراف در توزیع جلوگیری گردد و کارگروهی جهت رسیدگی فوری به مشکلات فنی سامانه و رفع ایرادات موردی با حضور نمایندگان تشکل‌ها تشکیل شود.