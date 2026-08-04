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مردم شهرستان دماوند با پیمودن مسیر ۱۱ کیلومتری از امامزاده زین العابدین (ع) تا امامزاده عیسی (ع) در کیلان، ارادت خود را به سیدالشهدا (ع) ابراز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، راهپیمایی باشکوه جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان دماوند برگزار شد. در این مراسم، مردم این شهرستان با راهپیمایی از امامزاده زین العابدین (ع) در محله کوهان شهر کیلان تا امامزاده عیسی (ع) در روستای زیارت کیلان، مسیر ۱۱ کیلومتری را به یاد اسرای کربلا و در عزای امام حسین (ع) پیمودند. این حرکت معنوی، نمادی از همدلی مردم دماوند با کاروان اربعین و تجدید پیمان با آرمانهای قیام عاشورا بود.