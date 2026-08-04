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وزیر نیرو در سفر به زنجان از طرحهای حوزه آب و بررسی روند اجرای طرحهای عمرانی، استان زنجان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان ؛ سرمایهگذاری بخش خصوصی برای تکمیل سد مخزنی مشمپا در زنجان آغاز شد.
وزیر نیرو در سفر به زنجان از طرحهای حوزه آب و بررسی روند اجرای طرحهای عمرانی، استان زنجان بازدید کرد.
عباس علیآبادی در این سفر، از سد مشمپا در شهرستان ماهنشان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت طرحهای زیرساختی حوزه آب و روند پیشرفت طرحهای عمرانی استان قرار گرفت.
همچنین با حضور وزیر نیرو، آیین آغاز سرمایهگذاری بخش خصوصی برای تکمیل سد مخزنی مشمپا در شهرستان ماهنشان برگزار شد.