وزیر نیرو در سفر به زنجان از طرح‌های حوزه آب و بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی، استان زنجان بازدید کرد.

روایت تصویری سفر وزیر نیرو به زنجان

روایت تصویری سفر وزیر نیرو به زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان ؛ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تکمیل سد مخزنی مشمپا در زنجان آغاز شد.

وزیر نیرو در سفر به زنجان از طرح‌های حوزه آب و بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی، استان زنجان بازدید کرد.

عباس علی‌آبادی در این سفر، از سد مشمپا در شهرستان ماهنشان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت طرح‌های زیرساختی حوزه آب و روند پیشرفت طرح‌های عمرانی استان قرار گرفت.

همچنین با حضور وزیر نیرو، آیین آغاز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تکمیل سد مخزنی مشمپا در شهرستان ماهنشان برگزار شد.