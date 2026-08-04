دستگیری متهم پرونده قتل در دهدشت
دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه از دستگیری متهم قتل جوانی در منطقه «گلزار» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،رضا رستمنژاد دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در منطقه گلزار دهدشت، موضوع با دستور ویژه قضایی و پیگیریهای مستمر و شبانهروزی بازپرس پرونده در دستور کار دستگاه قضایی و مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
رستم نژاد افزود: با انجام اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و فنی توسط مأموران پلیس مخفیگاه متهم شناسایی و در منطقه دمچنار، غافلگیرانه دستگیر شد.
وی از همراهی و نقش سازنده معتمدان، متنفذان و بزرگان محلی که در روند مدیریت این موضوع و اجرای موفق عملیات دستگیری همکاری داشتند، قدردانی کرد.
وی اضافه کرد: متهم پس از دستگیری برای انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته و پرونده تحت نظارت دقیق بازپرس در حال رسیدگی است.