به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌رضا رستم‌نژاد دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در منطقه گلزار دهدشت، موضوع با دستور ویژه قضایی و پیگیری‌های مستمر و شبانه‌روزی بازپرس پرونده در دستور کار دستگاه قضایی و مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

رستم نژاد افزود: با انجام اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و فنی توسط مأموران پلیس مخفیگاه متهم شناسایی و در منطقه دمچنار، غافلگیرانه دستگیر شد.

وی از همراهی و نقش سازنده معتمدان، متنفذان و بزرگان محلی که در روند مدیریت این موضوع و اجرای موفق عملیات دستگیری همکاری داشتند، قدردانی کرد.