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هادی حق شناس گفت : اربعین ، نماد وحدت ، همبستگی و دلدادگی میلیونها انسان آزاده به فرهنگ عاشورا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار گیلان فرا رسیدن اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ، حضرت ابوالفضل العباس (ع) ، خاندان مکرم اهلبیت (ع) و یاران باوفای ایشان را به محضر حضرت ولیعصر (عج) ، رهبر معظم انقلاب اسلامی ، ملت شریف ایران و مردم مؤمن و ولایتمدار گیلان تسلیت گفت.
هادی حق شناس گفت: اربعین حسینی ، پیامهای ماندگار آزادگی ، ظلمستیزی ، ایثار و فداکاری را در جهان زنده نگه داشته است.
قدردانی از موکبداران، دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، انتظامی و همه خادمان زائران حسینی، بخش دیگری از پیام استاندار گیلان بود.