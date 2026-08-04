به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار گیلان فرا رسیدن اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ، حضرت ابوالفضل العباس (ع) ، خاندان مکرم اهل‌بیت (ع) و یاران باوفای ایشان را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج) ، رهبر معظم انقلاب اسلامی ، ملت شریف ایران و مردم مؤمن و ولایتمدار گیلان تسلیت گفت.

هادی حق شناس گفت: اربعین حسینی ، پیام‌های ماندگار آزادگی ، ظلم‌ستیزی ، ایثار و فداکاری را در جهان زنده نگه داشته است.

قدردانی از موکب‌داران، دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های امدادی، انتظامی و همه خادمان زائران حسینی، بخش دیگری از پیام استاندار گیلان بود.