به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار علی‌اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در مرداد ماه سال جاری، یکی از کارکنان انتظامی استان قزوین که قصد فروش کالایی در یکی از سایت‌های آگهی‌محور اینترنتی را داشت، با فردی که خود را خریدار معرفی کرده بود وارد مذاکره شد.

وی افزود: پس از هماهنگی، ۲ نفر برای خرید کالا به منزل این مامور انتظامی مراجعه کردند؛ اما زمانی که فروشنده از آنها کارت شناسایی درخواست کرد، متهمان که اهل یکی از استان‌های همجوار بودند، ناگهان از معامله منصرف شدند و رفتار‌های غیرعادی از خود بروز دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: این افسر مجرب پلیس با توجه به اضطراب بیش‌ازحد و تغییر رفتار ناگهانی خریداران، به آنها مشکوک شده و با هوشیاری کامل، هر ۲ متهم را در محل بازداشت و برای تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل کرد.

سردار جمالی اظهار داشت: در بازجویی‌های فنی و تخصصی مشخص شد این افراد از اعضای یک باند ۳ نفره هستند که با هک حساب‌های بانکی شهروندان و انتقال وجوه به حساب‌های واسطه، اقدام به خرید گوشی تلفن همراه، کنسول بازی و لپ‌تاپ می‌کردند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه متهمان دارای سابقه کیفری هستند، ادامه داد: این باند در استان‌های البرز، تهران و بوشهر نیز به ۱۲ فقره کلاهبرداری به ارزش ۱۲ میلیارد ریال اعتراف کردند که با اقدامات سریع کارآگاهان پلیس، تمام مبالغ سرقتی شناسایی و به مالباختگان بازگردانده شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با هماهنگی مقام قضائی، متهمان روانه زندان شدند و تلاش برای دستگیری نفر سوم این باند همچنان در دستور کار ویژه پلیس قرار دارد.