زائران پیاده روی اربعین، از زبان‌ها و ملت‌های مختلف، در سایه نام امام حسین (ع) یک دل و یک مسیر میهمان قطعه ای از بهشت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ زائرانی که روز‌ها مسیر عشق را ستون به ستون پیموده‌اند، حالا به ایستگاه آخر، باب‌القبله رسیده‌اند، جایی که خستگی راه با دیدن گنبد درخشان سیدالشهدا (ع) به آرامشی وصف‌ناپذیر بدل می‌شود.

زائران که با چشمانی اشک‌بار به مقصد رسیده‌اند، این لحظه را اوج خوشبختی می‌دانند و در کنار زمزمه السلام علیک یا اباعبدالله» برای صلح جهانی و فرج امام زمان (عج) دعا می‌کنند.

زائران می‌گویند راه امام حسین (ع)، راهِ زیر بار ظلم نرفتن و ایستادگی تا پای جان است پیامی که امروز با هر قدم، به نیابت از جاماندگان، تا ابد تکرار می‌شود.