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طرحهای آبرسانی، جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب در هفت سایت مسکن مهر و نهضت ملی مسکن مازندران در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از اجرای طرحهای آبرسانی، جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب در هفت سایت مسکن مهر و نهضت ملی مسکن استان خبر داد و گفت: این طرحها زیرساختهای مورد نیاز حدود ۶ هزار واحد مسکونی را تأمین میکنند.
بهزاد برارزاده افزود: طرحهای در دست اجرا شامل شهرک امام خمینی و بامشهر بهشهر، شهید سلیمانی نکا، ۵۵۲ واحدی سورک، عالیواک و میارکلای ساری و بام چالوس است که با هدف تأمین همزمان زیرساختهای آب و فاضلاب طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در حال اجراست.
او با تأکید بر اهمیت تکمیل بهموقع زیرساختهای این طرحها ادامه داد: تخصیص بهموقع اعتبارات برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، یکی از مهمترین چالشهای پروژههای در دست اجراست و تأمین منابع مالی بهموقع، روند اجرای طرحها را شتاب میبخشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران همچنین از توافق برای پیگیری تخصیص اعتبارات طرحهای فعال با هماهنگی ادارهکل راه و شهرسازی و صندوق ملی مسکن خبر داد و افزود: اصلاح تعداد واحدهای مسکونی تکلیفی استان که مبنای تخصیص و توزیع اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی زمین و مسکن است، ضروریست.
حسنزاده مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز با تأکید بر تداوم هماهنگی و تعامل میان دو دستگاه، از معاونین و مدیران خواست پیگیر دغدغههای مطرحشده از سوی شرکت آب و فاضلاب و پیمانکاران اجرایی باشند و راهکارهای لازم برای تسریع در پرداخت مطالبات پروژههای فعال را دنبال کنند.
در پایان این نشست مقرر شد ادارهکل راه و شهرسازی مازندران، پیگیریهای لازم برای جذب اعتبارات از محل صندوق ملی مسکن را در دستور کار قرار دهد تا با تأمین منابع مالی مورد نیاز، روند اجرای زیرساختهای آب و فاضلاب طرحهای نهضت ملی مسکن شتاب گرفته و زمینه بهرهبرداری و تحویل بهموقع واحدها به متقاضیان، مطابق برنامه زمانبندی، فراهم شود.