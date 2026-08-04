طرح‌های آبرسانی، جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در هفت سایت مسکن مهر و نهضت ملی مسکن مازندران در حال اجرا است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از اجرای طرح‌های آبرسانی، جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در هفت سایت مسکن مهر و نهضت ملی مسکن استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها زیرساخت‌های مورد نیاز حدود ۶ هزار واحد مسکونی را تأمین می‌کنند.

بهزاد برارزاده افزود: طرح‌های در دست اجرا شامل شهرک امام خمینی و بام‌شهر بهشهر، شهید سلیمانی نکا، ۵۵۲ واحدی سورک، عالیواک و میارکلای ساری و بام چالوس است که با هدف تأمین همزمان زیرساخت‌های آب و فاضلاب طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در حال اجراست.

او با تأکید بر اهمیت تکمیل به‌موقع زیرساخت‌های این طرح‌ها ادامه داد: تخصیص به‌موقع اعتبارات برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پروژه‌های در دست اجراست و تأمین منابع مالی به‌موقع، روند اجرای طرح‌ها را شتاب می‌بخشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران همچنین از توافق برای پیگیری تخصیص اعتبارات طرح‌های فعال با هماهنگی اداره‌کل راه و شهرسازی و صندوق ملی مسکن خبر داد و افزود: اصلاح تعداد واحد‌های مسکونی تکلیفی استان که مبنای تخصیص و توزیع اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی زمین و مسکن است، ضروریست.

حسن‌زاده مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز با تأکید بر تداوم هماهنگی و تعامل میان دو دستگاه، از معاونین و مدیران خواست پیگیر دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی شرکت آب و فاضلاب و پیمانکاران اجرایی باشند و راهکار‌های لازم برای تسریع در پرداخت مطالبات پروژه‌های فعال را دنبال کنند.

در پایان این نشست مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران، پیگیری‌های لازم برای جذب اعتبارات از محل صندوق ملی مسکن را در دستور کار قرار دهد تا با تأمین منابع مالی مورد نیاز، روند اجرای زیرساخت‌های آب و فاضلاب طرح‌های نهضت ملی مسکن شتاب گرفته و زمینه بهره‌برداری و تحویل به‌موقع واحد‌ها به متقاضیان، مطابق برنامه زمان‌بندی، فراهم شود.