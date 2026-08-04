مسابقات تنیس آزاد ۱۰۰۰ امتیازی و ۹ میلیون و ۴۱۵ هزار دلاری آزاد کانادا دیشب و بامداد امروز در مونترال ادامه پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دور نخست رقابت های تنیس هزار امتیازی مونترال دیشب و بامداد امروز نتایج زیر به دست آمد:

آلکس میگولسِن از آمریکا ۲ - ۱ یان لنارد اشتروف از آلمان

گال مونفیس از فرانسه ۲ - ۰ کمیل مایچرژاک از لهستان



ویت کوپریوا از چک ۲ - ۰ آلکسیس گالارنو از کانادا

کورنتن موته از فرانسه ۲ - ۰ مارتون فوشوویچ از مجارستان

نیکولاس مخیا از کلمبیا ۲ - ۱ مارتین لاندالوس از اسپانیا

ماریانو ناوونه از آرژانتین ۲ - ۱ ماتئو برتینی از ایتالیا

کامرون نوری از انگلیس ۲ - ۰ کامیلو کارابئی از آرژانتین

جیمز داکوورث از استرالیا ۲ - ۰ کریستوفر اوکانل از استرالیا

یانیک هانفمان از آلمان ۲ - ۱ بنژامن بونزی از فرانسه

نونو بورگش از پرتغال ۲ - ۱ آلکساندر کوواچویچ از آمریکا

گابریل دیالو از کانادا ۲ - ۱ کریان ژاک از فرانسه

مارین چیلیچ از کرواسی ۲ - ۰ شو شیمابوکورو از ژاپن

میومیر کچمانوویچ از صربستان ۲ - ۱ مایکل چنگ از آمریکا

دانیل آلتمایر از آلمان ۲ - ۱ آلکساندر ووکیچ از استرالیا

تیتوان دروگه از فرانسه ۲ - ۱ لوکا وان اش از فرانسه

- خامه مونار از اسپانیا و شانگ جون چنگ از چین نیز به دور دوم صعود کرده‌اند.