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مسابقات تنیس آزاد ۱۰۰۰ امتیازی و ۹ میلیون و ۴۱۵ هزار دلاری آزاد کانادا دیشب و بامداد امروز در مونترال ادامه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دور نخست رقابت های تنیس هزار امتیازی مونترال دیشب و بامداد امروز نتایج زیر به دست آمد:
آلکس میگولسِن از آمریکا ۲ - ۱ یان لنارد اشتروف از آلمان
گال مونفیس از فرانسه ۲ - ۰ کمیل مایچرژاک از لهستان
ویت کوپریوا از چک ۲ - ۰ آلکسیس گالارنو از کانادا
کورنتن موته از فرانسه ۲ - ۰ مارتون فوشوویچ از مجارستان
نیکولاس مخیا از کلمبیا ۲ - ۱ مارتین لاندالوس از اسپانیا
ماریانو ناوونه از آرژانتین ۲ - ۱ ماتئو برتینی از ایتالیا
کامرون نوری از انگلیس ۲ - ۰ کامیلو کارابئی از آرژانتین
جیمز داکوورث از استرالیا ۲ - ۰ کریستوفر اوکانل از استرالیا
یانیک هانفمان از آلمان ۲ - ۱ بنژامن بونزی از فرانسه
نونو بورگش از پرتغال ۲ - ۱ آلکساندر کوواچویچ از آمریکا
گابریل دیالو از کانادا ۲ - ۱ کریان ژاک از فرانسه
مارین چیلیچ از کرواسی ۲ - ۰ شو شیمابوکورو از ژاپن
میومیر کچمانوویچ از صربستان ۲ - ۱ مایکل چنگ از آمریکا
دانیل آلتمایر از آلمان ۲ - ۱ آلکساندر ووکیچ از استرالیا
تیتوان دروگه از فرانسه ۲ - ۱ لوکا وان اش از فرانسه
- خامه مونار از اسپانیا و شانگ جون چنگ از چین نیز به دور دوم صعود کردهاند.