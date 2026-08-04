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همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، ۲۷ مددجوی زندانی واجد شرایط در استان قم با بهرهمندی از تسهیلات قانونی از زندان آزاد شدند و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بمناسبت اربعین حسینی، ۲۷ مددجوی زندانی واجد شرایط در استان قم با بهرهمندی از تسهیلات قانونی از زندان آزاد شدند.
این اقدام با حضور علی بسطامی رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم و حجتالاسلاموالمسلمین حسین بنیادی مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان در زندان مرکزی قم انجام شد.
مدیرکل زندانهای قم با اشاره به تعامل مستمر میان دستگاه قضایی و مجموعه زندانهای استان اظهار کرد: همکاری مؤثر دادگستری کل استان و ادارهکل زندانها در چارچوب سیاستهای تحولی قوه قضاییه، با هدف صیانت از حقوق شهروندی، توسعه برنامههای اصلاحی و تربیتی و کاهش جمعیت کیفری زندانها با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: اجرای برنامههای حمایتی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای آزادی زندانیان واجد شرایط، نقش مهمی در بازگشت آنان به زندگی اجتماعی و تحکیم بنیان خانوادهها دارد.