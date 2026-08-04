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علیرضا رئیسی گغت: پزشک خانواده مقصد نهایی نیست، بلکه مرحلهای از تکامل نظام عرضه خدمات سلامت محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، در گفت و گویی تلویزیونی در ارتباط با برنامه پزشک خانواده اظهار کرد: امروز نظام سلامت با تحولاتی اساسی از جمله سالمند شدن جمعیت، افزایش بیماریهای غیرواگیر، گسترش فناوریهای دیجیتال و ارتقای سواد سلامت مردم مواجه است و ادامه عرضه خدمات با الگوهای گذشته پاسخگوی این تغییرات نخواهد بود.
وی با بیان اینکه نظام سلامت جهان نیز از الگوی سنتی پزشک خانواده عبور کرده و به سمت مراقبتهای محلهمحور حرکت کرده است، افزود: پزشک خانواده مقصد نهایی نیست، بلکه مرحلهای از تکامل نظام عرضه خدمات سلامت محسوب میشود و امروز در بسیاری از کشورها پزشک خانواده نقش راهبری تیم سلامت در سطح محله را بر عهده دارد. در اجرای این برنامه از تجربه هیئت امنای مراکز بهداشتی و درمانی که سالها در کشور فعالیت داشتهاند نیز استفاده شده است تا مشارکت مردم و معتمدان محلی در حل مسائل سلامت تقویت شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه اجرای برنامه به صورت مرحلهای طراحی شده است، گفت: ابتدا پنج شبکه پیشرو برای اجرای نسخه جدید انتخاب شدند و پس از ارزیابی زیرساختها، ۲۰ شبکه دیگر از ابتدای تیرماه وارد مرحله اجرا شدند و بر اساس برنامه، سایر دانشگاهها نیز به تدریج به این طرح خواهند پیوست. از هر دانشگاه علوم پزشکی یک شهر به عنوان الگو انتخاب شده تا پس از رفع نواقص و تکمیل زیرساختها، تجربه موفق آن به سایر شبکههای همان دانشگاه تعمیم داده شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای برنامه، ساماندهی نظام ارجاع است، اظهار کرد: در شبکههای مجری، بخش قابل توجهی از بیماران پیش از مراجعه به متخصص، نوبت دریافت میکنند و فرآیند ارجاع به صورت الکترونیک انجام میشود که این موضوع موجب کاهش سردرگمی مردم و تسهیل دسترسی به خدمات تخصصی خواهد شد.
وی افزود: بیماران ارجاعشده فقط ۱۵ درصد فرانشیز خدمات سرپایی را پرداخت میکنند و در صورت نیاز به بستری، فرانشیز آنان صفر خواهد بود.
رئیسی با تأکید بر اینکه اجرای پزشک خانواده نیازمند همکاری همه ارکان نظام سلامت است، گفت: بیمهها، سازمان برنامه و بودجه، دانشگاههای علوم پزشکی و جامعه پزشکی هر یک نقش مهمی در موفقیت این برنامه دارند و بدون همراهی این بخشها، دستیابی به اهداف برنامه امکانپذیر نیست. اعتقاد ما این است که اجرای صحیح پزشک خانواده نه تنها هزینههای نظام سلامت را افزایش نمیدهد، بلکه با کاهش خدمات غیرضروری، تجویزهای بیمورد و ساماندهی نظام ارجاع، موجب استفاده بهینه از منابع خواهد شد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به دغدغههای جامعه پزشکی درباره پرداخت مطالبات گفت: وزیر بهداشت، رئیسجمهوری و معاونت توسعه وزارت بهداشت بر پرداخت به موقع مطالبات تیمهای عرضه کننده خدمت تأکید دارند و مذاکرات مستمری با بیمهها و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع و ایجاد انضباط مالی در حال انجام است.
رئیسی با تأکید بر اینکه اجرای برنامه پزشک خانواده به معنای محدود کردن فعالیت پزشکان یا بخش خصوصی نیست، گفت: این برنامه صرفاً مسیر خدمات را ساماندهی میکند و همچنان امکان فعالیت بخش خصوصی و انتخاب پزشک برای مردم وجود دارد.
رئیسی گفت: در سطح دوم تنها هشت رشته تخصصی بهعنوان خدمات پایه تعریف شده و در صورت نیاز، ارجاع به سایر متخصصان و فوقتخصصها نیز انجام میشود، و هدف اصلی برنامه، کاهش مراجعات غیرضروری، جلوگیری از خدمات القایی و استفاده بهینه از منابع نظام سلامت است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: از جامعه پزشکی میخواهم همانند گذشته در اجرای این برنامه ملی همراه نظام سلامت باشند، زیرا پزشک خانواده در نهایت به نفع مردم، جامعه پزشکی و کل نظام سلامت کشور خواهد بود.