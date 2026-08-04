تازه‌ترین گزارش شرکت IBM نشان می‌دهد که به دلیل رشد حملات مبتنی بر هوش مصنوعی و پیچیده‌تر شدن تهدیدات دیجیتال، هزینه هر رخداد نقض داده در منطقه خاورمیانه به رقمی تکان‌دهنده یعنی ۸ میلیون دلار افزایش یافته است.

به گزارش خبرگازی صداوسیما، به نقل از گلف بیزینس، سازمان‌های فعال در خاورمیانه اکنون در زمره پرهزینه‌ترین مناطق جهان از نظر خسارات ناشی از حملات سایبری قرار دارند. در این گزارش تأکید شده است، مهاجمان با بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی، توانسته‌اند حملات هدفمندتر و ایمیل‌های فیشینگ پیشرفته‌تری تولید کنند که شناسایی آنها را برای سامانه‌های امنیتی سنتی دشوار کرده است.

کارشناسان IBM هشدار می‌دهند؛ زیرساخت‌های حیاتی در بخش‌های انرژی، بانکداری، مخابرات و خدمات دولتی همچنان هدف اصلی این حملات هستند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در سامانه‌های هوشمند تشخیص تهدید و آموزش نیروی انسانی به اولویت اول سازمان‌ها تبدیل شده است تا بتوانند در برابر موج جدید حملات هوشمند، از دارایی‌های دیجیتال خود محافظت کنند.