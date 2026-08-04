رهروان مکتب جهاد و مقاومت و ایثار امروز با پیاده روی اربعین با پای دل به نیت پیاده روی اربعین، راهی بین الحرمین شدند.

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به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام که امسال نتوانستند در پیاده روی اربعین حسینی حضور داشتنه باشند به صورت نمادین به شوق زیارت با پای دل خود را به جمع عشاق الحسین علیه السلام رساندند.

جاماندگانی که شوق زیارت دوری راه را برایشان هموار کرد و با پای دل به پابوسی سرور و سالار شهیدان رفتند وعزاداری اربعین را در مسیر پیاده رویِ نمادین برگزار کردند.