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در پی افزایش دمای هوا و بهمنظور مدیریت ناترازی انرژی، تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی و عمومی، بانکها و بیمههای استان فردا چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان گفت: با توجه به افزایش دمای هوا و بهمنظور مدیریت ناترازی انرژی، تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی و عمومی، بانکها (به استثنا شعب کشیک) و بیمههای استان کردستان، به پیشنهاد کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و با موافقت استاندار کردستان، فردا چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل خواهند بود.
ملک اظهار کرد: دستگاههای امدادی، خدماتی، عملیاتی و مراکز درمانی از این تعطیلی مستثنی هستند و فعالیت آنها مطابق روال معمول ادامه خواهد داشت