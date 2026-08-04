در پی افزایش دمای هوا و به‌منظور مدیریت ناترازی انرژی، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و عمومی، بانک‌ها و بیمه‌های استان فردا چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان گفت: با توجه به افزایش دمای هوا و به‌منظور مدیریت ناترازی انرژی، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و عمومی، بانک‌ها (به استثنا شعب کشیک) و بیمه‌های استان کردستان، به پیشنهاد کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و با موافقت استاندار کردستان، فردا چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل خواهند بود.

ملک اظهار کرد: دستگاه‌های امدادی، خدماتی، عملیاتی و مراکز درمانی از این تعطیلی مستثنی هستند و فعالیت آنها مطابق روال معمول ادامه خواهد داشت