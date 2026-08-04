استاندار خراسان شمالی گفت: مدیران باید خدمت به مردم، به‌ویژه جامعه عشایری، را فرصتی الهی بدانند و برای رفع مشکلات آنان با جدیت اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عصر دیروز، عشایر منطقه قره میدان شهرستان سملقان میزبان استاندار و جمعی از مدیران در شورای عشایری استان بودند.

استاندار خراسان شمالی در این نشست گفت: جامعه عشایری، جامعه‌ای صادق، بی‌ریا و ساده‌زیست است و همین ویژگی‌ها آنان را به الگویی از صفا و صداقت تبدیل کرده است.

نوری با انتقاد از رفتار قدرت‌های استکباری گفت: امروز شاهد آن هستیم که برخی کشور‌ها خود را مدافع حقوق بشر و آزادی بیان معرفی می‌کنند، اما هم‌زمان با بمباران خانواده‌های بی‌گناه، چهره واقعی خود را نشان می‌دهند.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به مقاومت ملت ایران اظهار کرد: مردم ایران در سایه ولایت، رهبری و آموزه‌های عاشورا و کربلا، در برابر فشار‌ها و تهدید‌های دشمنان ایستادگی کرده‌اند.

وی گفت: دشمنان تصور می‌کردند مردم ایران همانند بسیاری از ملت‌ها تسلیم خواهند شد، اما ایستادگی ملت ایران موجب شد حتی مقامات آمریکایی نیز به مقاومت و استقامت این ملت اعتراف کنند؛ روحیه‌ای که ریشه در فرهنگ عزت‌طلبی و آزادگی سیدالشهدا (ع) دارد.

نوری با تأکید بر اینکه فلسفه قیام امام حسین (ع) عزت‌بخشی به انسان‌ها و برپایی حکومتی مبتنی بر ارزش‌های الهی بود، تصریح کرد: مدیران نیز باید گره‌گشایی از مشکلات مردم را مهم‌ترین وظیفه خود بدانند.

استاندار خراسان شمالی با تجلیل از جامعه عشایری گفت: عشایر همواره در دفاع از انقلاب اسلامی، حفظ امنیت و مرزبانی کشور، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس، نقش‌آفرین بوده‌اند و هیچ‌گاه نمی‌توان این خدمات را نادیده گرفت.

وی افزود: عشایر با وجود همه مشکلات، مردمی ولایت‌مدار، دوستدار اهل‌بیت (ع) و از پیشگامان تولید کشور هستند و صداقت و صفای آنان نقطه مقابل ریا و نفاق است.

نوری در پایان با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به جامعه عشایری اظهار کرد: از همه مدیران می‌خواهم رسیدگی به مشکلات عشایر را در دستور کار خود قرار دهند.

وی گفت: عشایر بخش مهمی از تولید کشور را بر عهده دارند، اما همچنان با مشکلاتی در حوزه راه‌های دسترسی، آموزش و برخی نیاز‌های اولیه مواجه هستند. این مطالبات، خواسته‌هایی حداقلی و منطقی است و انتظار می‌رود مسئولان با نگاهی مسئولانه و همدلانه برای رفع آنها اقدام کنند.