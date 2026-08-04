به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اله‌داد طی نشست‌های دوجانبه با ۱۱ نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزه‌های انتخابیه ۸ استان کشور به‌طور جداگانه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست‌ها که با تبیین بیش از ۶۰ همت خسارات وارد شده به شبکه برق کشور در جنگ تحمیلی رمضان و عدم دریافت هیچگونه کمک مالی غیر از منابع داخلی از سوی مدیرعامل توانیر همراه بود، عدم وصول مناسب مطالبات برق مصرفی مشترکان به‌ویژه صنایع و تاثیر نامطلوب آن بر اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های فرسوده، هوشمندسازی و توسعه و اصلاح شبکه‌های جدید مورد تاکید قرار گرفت.

اله‌داد همچنین وجود بیش از ۵۰۰ هزار برق غیرمجاز و بعضا عدم همکاری برای نصب شمارشگر موقت را از دیگر معضلات صنعت برق برشمرد که مشکلات ناپایداری و افت ولتاژ شبکه را دوچندان ساخته است.

نمایندگان مجلس نیز در این دیدار‌ها درخواست‌هایی در خصوص رفع مشکلات شبکه توزیع برق شهری و روستایی و تامین منابع مورد نیاز جهت تامین تجهیزات عملیاتی، روشنایی معابر و تبدیل سیم به کابل خودنگهدار شرکت‌های توزیع برق حوزه‌های انتخابیه ارائه دادند که پس از بررسی و تبادل نظر در دستور اقدام قرار گرفت.

بر پایه این گزارش، تامین و توسعه زیرساخت‌های شبکه توزیع برق شهرستان‌های آبادان، اروند، خرمشهر، جزیره مینو و اندیمشک (استان خوزستان)، الیگودرز (استان لرستان)، مهاباد (استان آذربایجان غربی)، سقز، بانه، مریوان و سروآباد (کردستان)، علی‌آباد کتول (استان گلستان)، آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر (استان گیلان)، سمیرم (استان اصفهان) و چالوس، نوشهر و کلاردشت (غرب استان مازندران) به همراه رسیدگی به مسایل عبور خط ۴ مداره از علمده، نوشهر به حسنکیف از روستا‌های منطقه از جمله موضوعات مورد درخواست نمایندگان مجلس در این نشست‌ها بود.

این دیدار‌ها با حضور جلیل مختار نماینده آبادان و اروند استان خوزستان و عضو کمیسیون انرژی، حمیدرضا گودرزی نماینده الیگودرز استان لرستان، سلام ستوده نماینده مهاباد استان آذربایجان غربی، امید کریمیان نماینده مریوان و سروآباد استان کردستان، رحمت‌اله نوروزی نماینده علی‌آباد کتول استان گلستان، ابراهیم نجفی نماینده آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر استان گیلان، جهانبخش قلاوند نماینده اندیمشک استان خوزستان، مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر و جزیره مینو استان خوزستان، رحیم کریمی نماینده سمیرم استان اصفهان، محسن بیگلری نماینده سقز و بانه استان کردستان و کامران پولادی نماینده چالوس، نوشهر و کیاشهر غرب استان مازندران در شرکت توانیر برگزار شد.