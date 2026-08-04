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موکبهای قرارگاه مرزی خسروی ـ منذریه با هدف استمرار خدماترسانی به زائران اربعین حسینی، تا پایان حضور زائران در کشور عراق و اتمام موج بازگشت، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، موکبهای مستقر در قرارگاه مرزی خسروی ـ منذریه، با بهرهگیری از ظرفیت گروه های جهادی،مدیران گردشگری مناطق و خادمان مردمی بهصورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی هستند.
این موکبها در طول ایام اربعین، خدمات متنوعی از جمله پذیرایی و توزیع اقلام خوراکی، ارائه خدمات فرهنگی و اطلاعرسانی، راهنمایی زائران، فراهمسازی فضای استراحت و اسکان، نمازخانه، خدمات ویژه مادر و کودک و دیگر خدمات رفاهی مورد نیاز زائران را ارائه میکنند.
تداوم فعالیت موکبهای قرارگاه مرزی خسروی ـ منذریه با هدف تسهیل تردد زائران، ارتقای کیفیت خدمات و همراهی با زائران در طول مسیر رفت و بازگشت پیشبینی شده است و این خدمات تا پایان حضور زائران در کشور عراق واتمام موج بازگشت آنان ادامه خواهد داشت.
ستاد گردشگری شهرداری تهران با استمرار حضور میدانی و فعالیت شبانهروزی در این قرارگاه، تلاش دارد ضمن فراهمسازی شرایط مناسب برای زائران، نقش مؤثری در پشتیبانی، راهنمایی و خدمترسانی به شرکتکنندگان در آیین بزرگ اربعین حسینی ایفا کند.