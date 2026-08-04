به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان پاکدشت در مراسمی باشکوه و معنوی، با حضور در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی، مسیر میدان آزادگان تا امامزاده اولیا (ع) را پیاده پیمودند.

این حرکت جمعی که با هدف تجدید پیمان با آرمان‌های سیدالشهدا (ع) برگزار شد، بازسازی نمادین مسیر مشایه در کشور عراق بود. شرکت‌کنندگان در این پیاده‌روی، با شعارهای عاشورایی و در فضایی سرشار از ارادت، اشتیاق خود را برای حضور در رکاب کاروان اربعین به نمایش گذاشتند تا ثابت کنند فاصله شهرها، مانعی در برابر عشق به امام حسین (ع) نیست.