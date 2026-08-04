قرارگیری ۶۰ درصد قناتهای لرستان در شهرستان بروجرد
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به نقش حیاتی منابع آبی سنتی در پایداری کشاورزی، اعلام کرد که ۶۰ درصد از مجموع قناتهای استان لرستان در این شهرستان واقع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر جهاد کشاورزی بروجرد اظهار کرد: شهرستان بروجرد با دارا بودن هزار و ۲۹۶ رشته قنات، یکی از کانونهای اصلی این سازههای ارزشمند آبی در استان است که از این تعداد هزار و ۵۰ رشته قنات دایر و فعال هستند.
عزتالله نباتی افزود: این قناتها آب مورد نیاز حدود پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی بروجرد را تأمین میکنند که نقش مهمی در حفظ تولید، اشتغال روستایی و پایداری منابع آبی منطقه دارد.
نباتی با تأکید بر اهمیت نگهداری از این میراث گذشتگان تصریح کرد: با توجه به تداوم خشکسالیها و کاهش منابع آب زیرزمینی، احیا و مرمت قناتها برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان و توسعه پایدار بخش کشاورزی یک ضرورت است.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد به اقدامات حمایتی در این حوزه اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ عملیات احیا و مرمت ۱۰ رشته قنات با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان انجام شده است که شامل لایروبی مسیرها، بازسازی میلهها و بهسازی شبکه انتقال آب بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی بروجرد تلاش میکند با تلفیق شیوههای سنتی حفظ قناتها و روشهای نوین مدیریت مصرف آب، بهرهوری در بخش کشاورزی را ارتقا دهد.