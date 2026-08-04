تیم درمانی جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری در کربلا بیش از ۲ هزار و ۲۷۰ خدمت درمانی به زائران اربعین ارائه کردند.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به استقرار تیم درمانی استان در درمانگاه سطح ۳ الزهرا (س) شهر کربلا گفت: همچنین هزار و ۲۹ نفر توسط پزشکان عمومی ویزیت شدند و ۹۵ نفر نیز از خدمات پزشکان متخصص در رشته‌های مختلف بهره‌مند شدند.

بیژن طاهری افزود: کادر پرستاری درمانگاه با ارائه ۴۱ مورد خدمات پرستاری شامل مراقبت‌های اولیه، تزریقات و پانسمان، نقش مؤثری در روند درمان و رسیدگی به بیماران ایفا کرد.

به گفته وی در بقخش دارویی نیز هزار و ۱۰۶ نسخه دارویی برای زائران ثبت و تحویل شد تا روند درمان مراجعان با سرعت و دقت لازم انجام گیرد.